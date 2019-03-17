ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور، مقارنة بمستواياتها أمس، ليتراوح بين 24.5 و26.5 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة 4 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرسعر كيلو السمك البوري بين 34 و44 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا.

و سجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و80 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا.