ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 10 أصناف من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور، مقارنة بمستواياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و6.75 جنيه، وسعر كيلو الرومان بين 5 و8 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

البطاطس بين 4 جنيهات و6.75 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

البصل بين 4.5 و6.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.

الكوسة بين 6 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و24 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.