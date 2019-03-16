وفا بنك يستهدف إطلاق 10 مراكز لتمويل المشروعات الصغيرة بمصر في 4 سنوات

الدار البيضاء - منال المصري:

قال عبد الرفيع الهاشمي، رئيس قطاع الأعمال والتجزئة المصرفية في التجاري وفا إيجيبت بنك، إن خطة البنك تستهدف إطلاق 10 مراكز متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر خلال الـ 4 سنوات المقبلة، حتى نهاية عام 2022.

وأوضح، في تصريحات صحفية، على هامش المنتدى السادس الدولي "أفريقيا والتنمية" المقام بالمغرب، اليوم السبت، أن البنك سيطلق أول مركزين متخصصين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر خلال الأيام القادمة، سيكون المركز الأول في القاهرة والثاني بالإسكندرية.

وأشار الهاشمي، إلى أن مجموعة التجاري بنك تمتلك خبرة كبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما تملكه من انتشار جغرافي في 14 دولة إفريقية.

وأوضح أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما يستهدف البنك ضخ قروض جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه لتصل المحفظة إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري حيث قام البنك بإنشاء هيكل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك مصر .

وأشار الهاشمي، إلى أن البنك يعمل أيضا على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الشركات والجمعيات العاملة في هذا القطاع موضحا أن البنك يعتزم خلال الأيام القادمة ضخ 100 مليون جنيه للجمعية المصرية بالمنصورة لتمويل مشروعات متناهية الصغر كما ضخ 200 مليون جنيه لشركة تنمية.

وأوضح أن البنك يركز على تمويل شركات التأجير التمويلي حيث تم إنشاء إدارة متخصصة لتمويل شركات هذا القطاع.

ويستهدف البنك خلال هذا العام إبرام أربعة بروتوكولات مع 4 شركات تأجير تمويلي بهدف التوسع في تمويل هذا القطاع التنموي، مستهدفا أن يصل حجم التمويل لهذا العام 800 مليون جنيه كقروض مباشرة للتأجير التمويلي بحسب الهاشمي.

وأشار إلى أن البنك انتهى من توقيع اتفاقية مع شركة الأولى للتأجير التمويلي وكذلك اتفاقية مع جلوبال ليس للتأجير التمويلي لمساعدة الشركتين على تمويل عملياتهما.