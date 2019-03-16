البلطي عند 26 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستويات الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم بين 24 و26 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة بين 60 و66 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 34 و44 جنيهًا

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري بين 250 و300 جنيه، وهي نفس أسعار الأمس.