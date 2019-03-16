  • عاجل:بالأسماء.. مصر تعلن أربعة شهداء من مواطنيها في حادث نيوزيلندا الإرهابي (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم نيوزيلندا بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    البلطي عند 26 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

    10:59 ص السبت 16 مارس 2019
    البلطي عند 26 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

    السمك

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستويات الأمس.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم بين 24 و26 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة بين 60 و66 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 34 و44 جنيهًا

    كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيها.

    كما تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري بين 250 و300 جنيه، وهي نفس أسعار الأمس.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان