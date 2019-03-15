تخفيضات تصل لـ 50%.. عروض عيد الأم تُحرك ركود "الأدوات المنزلية"

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت محلات بيع الأدوات المنزلية والكهربائية، إقبالا كبيرا مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم،للاستفادة من تخفيضات الأسعار التي تتراوح بين 10 و50%، بحسب ما قاله بائعون ومواطنون لمصراوي.

وقال عماد عاطف، الذي التقاه مصراوي في أحد المحال الشهيرة لبيع الأدوات المنزلية بمنطقة المهندسين، إنه قرر شراء هديتين لوالدته وزوجته بمناسبة عيد الأم "الأدوات المنزلية عليها تخفضيات مناسبة تصل لـ 50%".

"اشتريت حلة ضغط تيفال بألفي جنيه بدلاً من 2500 جنيه، ومكواة كهربائية بسعر 600 جنيه بدلاً من 700 جنيه"، بحسب قوله.

على واجهة أحد المحال، جذب انتباه مريم صالح، لافتة التخفيضات الملصقة، فكانت كفيلة بإغرائها لشراء هديتي لأمها وجدتها، احتفالا بعيد الأم.

وفي منطقة وسط البلد حيث التقى مصراوي، مريم، تقول إن الأسعار متراجعة بحوالي 100 جنيه، مقارنة بأسعارها قبل الخصومات.

وقررت مريم شراء طقم مقلاية جرانيت وطقم توابل 12 قطعة بنحو 340 جنيها، ويعتبر هذا السعر مناسبا مقارنة بأسعار ما قبل عيد الأم.

واعتادت سها العارف، شراء هدايا لوالدتها وأم زوجها من الأدوات المنزلية كل عام، فتقول "اشتريت طقم صواني تيفال بنحو 250 جنيها وهاند بلندر بنحو 500 جنيه، وهو سعر منخفض مقارنة بالأسعار المرتفعة هذا العام".

وتابعت سها، أنها اشترت ما تحتاجه من أدوات منزلية "فرصة التخفضيات كويسة"، فحصلت لنفسها على "غلاية زجاج بنحو 300 جنيه، ومريلة مطبخ بنحو 50 جنيهًا، و3 فوط بنحو 117 جنيها"، وفقًا لقولها.

وتقول نها بكر، عاملة، بمتجر شهير لبيع الأدوات المنزلية بمنطقة المهندسين، إن هناك إقبالا كبيرا على شراء الأدوات المنزلية نظرا للتخفيضات الكبيرة في الأسعار عن بقية الأيام والتي تتراوح بين 10 و50% مع احتفالات عيد الأم.

وتابعت نها، إن حركة البيع والشراء نشطت بطريقة ملحوظة خلال الأيام الماضية، متوقعة أن تزيد نسبة الإقبال خلال الأيام القادمة حتى انتهاء احتفالات عيد الأم.

وقال ماجد رأفت، أحد العاملين بمتجر لبيع الأدوات المنزلية بمنطقة وسط البلد، إن المتجر قرر وضع تخفيضات على الأدوات المنزلية بأسعار مناسبة، استعدادا لعيد الأم لجذب الزبائن.

ويرى فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن الأدوات التي يتراوح سعرها بين 150 و300 جنيه استحوذت على اهتمام الزبائن في الشراء خلال الأيام الماضية.

وقال الطحاوي، لمصراوي، إن التخفضيات على الأدوات المنزلية خلال عيد الأم تصل إلى 20% في معظم محلات الأدوات المنزلية، خاصة وأن حالة الركود الشديدة مؤخرا في قطاع الأدوات المنزلية، دفع التجار إلى التخفضيات من أجل تحريك السوق.