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    الدولار يتجه إلى أكبر هبوط أسبوعي في 3 أشهر

    02:50 م الجمعة 15 مارس 2019
    الدولار يتجه إلى أكبر هبوط أسبوعي في 3 أشهر

    أرشيفية

    القاهرة – وكالات:

    هبط الدولار عالميًا مقابل عملات منافسة اليوم الجمعة واتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 أشهر قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي سيسلط خلاله صناع السياسات المزيد من الضوء على رفع أسعار الفائدة.

    وبحسب وكالة رويترز، فإنه مقابل عملات منافسة، انخفض الدولار 0.2% إلى 96.61 في التعاملات المبكرة بلندن. وعلى أساس أسبوعي، تتجه العملة الأمريكية للتراجع 0.7% في أكبر هبوط منذ أوائل ديسمبر.

    وظل الين الياباني مستقرا عند مستوى قوي بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير.

    وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.3217 دولار، وهو مستوى يقل عن الأعلى في تسعة أشهر والبالغ 1.3380 دولار، لكنه مرتفع 1.8% على أساس أسبوعي.

    الدولار البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة

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