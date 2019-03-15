التنمية الصناعية: توفير 4.2 مليار جنيه من برامج دعم التصنيع المحلي

كتبت- دينا خالد:

قال مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة وفرت نحو 4.2 مليار جنيه،من خلال برامج التصنيع المحلي وتوفير منتجات وطنية جيدة بديلة للمستوردة من الخارج ، خلال 7 شهور الأولى من العام المالي الجاري حتى يناير الماضي.

واضاف غازي، في تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة، أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لدعم التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال إن الهيئة ساهمت في توفير 494 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضي مقابل 612 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018.

وأضاف أن إجمالي المشروعات الصناعية المزمع إقامتها خلال المرحلة الحالية تبلغ 430 مشروعا بحجم استثمارات يصل إلى 161 مليار جنيه بمساحة إجمالية تصل إلى 73 مليون متر مربع، تتضمن 151 مشروعا في مجال الصناعات الهندسية، و96 مشروعا في مجال الصناعات الغذائية و102 مشروعا في مجال الصناعات الكيماوية و50 مشروعا في مجال الغزل والنسيج و31 مشروعا في مجال مواد البناء .

وقال رئيس الهيئة، إن هذه المشروعات سيتم إنشائها باستثمارات عالمية ومحلية تتضمن 41 مشروعا باستثمارات عربية و12 مشروعا باستثمارات أوروبية و13 مشروعا باستثمارات أسيوية و4 مشروعات باستثمارات أمريكية بالإضافة إلى 360 مشروعا باستثمارات محلية.

وأظهر التقرير، أن الهيئة أصدرت خلال يناير الماضي، رخص تشغيل وتصاريح البناء لـ 1529 منشأة صناعية مقابل 993 خلال نفس الشهر من عام 2018 ليصل إجمالي عدد الرخص والتصاريح خلال الـ7 شهور الأولى من العام المالي الحالي إلى 11.5 ألف رخصة وتصريح تشغيل وبناء.

واوضح ان الهيئة تلقت خلال تلك الفترة 912 طلبا للأراضي والمجمعات الصناعية منها 615 طلبا للأراضي 297 طلبا للمجمعات الصناعية مقارنة بـ 301 طلبا خلال نفس الشهر من عام 2018 ليصل إجمالي ما تم تلقيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية يناير الماضي إلى 2160 طلبا.