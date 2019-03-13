وول ستريت تفتح مرتفعة وبوينج يتحول للصعود بعد خسائر حادة

القاهرة- وكالات:

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء، بعد نشر مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية تدعم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التحلي بالصبر تجاه رفع أسعار الفائدة مجددا، بينما صعد سهم بوينج للمرة الأولى في ثلاثة أيام منذ حادث تحطم إحدى طائراتها في إثيوبيا.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 82.57 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 25637.23 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.26 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 2799.78 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 30.35 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 7621.38 نقطة.