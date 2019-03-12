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    أسعار الذهب تتراجع في مصر لليوم الثاني رغم ارتفاعها عالميا

    03:02 م الثلاثاء 12 مارس 2019
    أسعار الذهب تتراجع في مصر لليوم الثاني رغم ارتفاعها عالميا

    أسعار الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار الذهب، جنيهًا واحداً، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، لتواصل الانخفاض لليوم الثاني، رغم ارتفاع الأسعار العالمية اليوم.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 628 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 629 جنيهًا أمس.

    وانخفض عيار الذهب جرام 18 إلى 538 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى 718 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 5024 جنيهًا.

    ويأتي ذللك رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم بنحو 5.05 دولار بنسبة 0.39%، حيث سجلت نحو 1298.40 دولار للأوقية في الساعة الثانية و40 دقيقة ظهراً، بحسب وكالة بلومبرج.

    أسعار الذهب نادي نجيب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

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