أسعار الذهب تتراجع في مصر لليوم الثاني رغم ارتفاعها عالميا

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب، جنيهًا واحداً، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، لتواصل الانخفاض لليوم الثاني، رغم ارتفاع الأسعار العالمية اليوم.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 628 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 629 جنيهًا أمس.

وانخفض عيار الذهب جرام 18 إلى 538 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى 718 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 5024 جنيهًا.

ويأتي ذللك رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم بنحو 5.05 دولار بنسبة 0.39%، حيث سجلت نحو 1298.40 دولار للأوقية في الساعة الثانية و40 دقيقة ظهراً، بحسب وكالة بلومبرج.