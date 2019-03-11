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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 11 بنكا بنهاية التعاملات

    05:40 م الإثنين 11 مارس 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 11 بنكا بنهاية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التعمير والإسكان، والبركة عند 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الدولار البنك الاهلي بنك مصر

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