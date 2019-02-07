أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

انخفاض أسعار البترول مع نمو الإنتاج الأمريكي

10:57 ص الخميس 07 فبراير 2019
انخفاض أسعار البترول مع نمو الإنتاج الأمريكي

اوبك

القاهرة- وكالات:

نزلت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية واستقر إنتاج البلاد عند مستوى قياسي، لكن تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا قدمت الدعم للأسواق.

وبحلول الساعة 0607 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.82 دولار للبرميل بانخفاض 19 سنتا أو 0.4 % مقارنة مع السعر في التسوية السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 % إلى 62.44 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول فبراير إلى 447.21 مليون برميلفي غضون ذلك، ظل متوسط الإنتاج الأسبوعي للخام الأمريكي عند المستوى القياسي 11.9 مليون برميل يوميًا الذي بلغه في أواخر 2018، وفقًا لوكالة رويترز.

والولايات المتحدة حاليًا أكبر منتج للنفط في العالم وتتفوق على أكبر موردين تقليديين، روسيا والسعودية

لكن في مقابل ارتفاع الإنتاج والمخزونات النفطية الأمريكية، هناك تخفيضات طوعية للإمدادات تقودها منظمة البلدان منظمة أوبك، وتهدف إلى تقليص المعروض في السوق ودعم الأسعار فضلاً عن الأثر المتوقع للعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي.

أسعار البترول نمو الإنتاج الأمريكي مخزونات النفط الخام أوبك فنزويلا

الخبر التالى:

المالية: باقي 48 ساعة على المهلة الأخيرة للإعفاء من غرامات تأخير الضرائب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان