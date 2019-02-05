شركة "ديزر" تعين طارق منير رئيسًا تنفيذيًا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتبت- منال المصري:

قالت شركة ديزرDeezer العالمية، التي تقدم خدمات الاستماع إلى الموسيقى، إنها عينت طارق منير، مديرًا تنفيذيًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وذلك بداية من أول أبريل المقبل.

وقال هانس هولجر، المدير التنفيذي لديزر، في بيان صحفي إن الشركة تسعى للاستفادة من خبرات منير الواسعة في مجال الترفيه وما لديه من فهم لآليات وعوامل النمو بالأسواق الإقليمية.

وعمل منير بشركة تيرنر Turner وهي شركة دولية للإعلام الإذاعي، حيث عمل على تطوير الأعمال التجارية لشركة تيرنرTurner في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولعب دورًا أساسيا في تطوير العلاقات مع شركات الاتصالات وشركاء تجاريين آخرين، فضلاً عن بناء أعمال "مبيعات إعلانية مجانية" في ظل بيئة صعبة وتنافسية.

وانطلقت خدمات ديزر Deezer في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكتوبر 2018، كما ستفتتح شركة ديزر Deezer قريباً مكتبًا في دبي خلال الربع الأول من عام 2019 ليكون بمثابة مركز رئيسي لعملها في المنطقة.

وتختار الشركة حاليًا فريق العمل المحلي لشغل وظائف في أقسام التسويق والتواصل وتطوير الأعمال، إلى جانب فريق العمل الخاص بإدارة التعاملات الخاصة بصناعة المحتوى والمحتوى التحريري المحلي.

وتطبيق ديزر Deezer متاح في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن استخدام التطبيق باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى عدد من اللغات الأخرى، ويقدم محتوى حصري من مجموعة الموسيقى الخاصة بشركة روتانا.

ويمكن للمستخدمين الجدد تجربة ديزر مجانًا لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد لمدة ثلاثون يوماً أخرين من خلال الإشتراك في الخدمة باستخدام بطاقات ائتمانية سارية.