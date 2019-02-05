وزير البترول: الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام الحالي

كتب-أحمد السيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المخطط الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول خلال العام الحالي.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب نحو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، بحسب ما ذكره الملا خلال المؤتمر التمهيدي للإعلان عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول"ايجبس ٢٠١٩" اليوم الثلاثاء.

وكانت مستحقات الشركاء الأجانب تراكمت بعد ثورة يناير 2011، حتى وصلت إلى نحو 6.3 مليار دولار في عام 2011-2012، قبل أن تبدأ الحكومة في السداد.

وقال الملا إنه من المخطط الإعلان عن قيمة مستحقات الشركاء الأجانب مع نهاية العام المالي الحالي.

وبحسب الملا فإن الوزارة تعتزم تجديد العقد الخاص باستيراد الخام العراقي لمصر، وقال "سنجدد العقد لمدة عام آخر وبنفس الكميات".

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع العراق في أبريل 2017 تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام، وخلال العام الماضي جددت مصر التعاقد مع العراق لمدة عام إضافي.

وأضاف الملا أن الإنتاج الحالي بلغ نحو 6.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة نحو 400 مليون قدم مكعب من الغاز جديدة من حقلي جيزة وفيوم خلال ٧٢ ساعة بحد أقصى.

ويقول الملا إنه من المخطط الإبقاء على محطة التغييز خلال الفترة القادمة، وذلك لتأمين احتياجات البلاد من الغار "في حالة حدوث أي شيء نستطيع استيراد الغاز في أي وقت".

وكان المُلا، قد أعلن في أكتوبر من العام الماضي، عن أن سفينة التغييز التابعة لشركة «هوغ إل إن جي» النرويجية، قد غادرت الموانئ المصرية.

وقال الملا إن الاجتماع الخاص بمنتدى دول البحر المتوسط من المقرر الانعقاد في أبريل المقبل.

وأشار الملا، إلى اعتزام مصر بالوفاء بكميات الغاز التي تطلبها لبنان، ولكن نحتاج لمراجعة بعض الأمور الفنية و الخطط.

وكان سيزار أبي خليل وزير الطاقة والمياه اللبناني، أبدة رغبة بلاده في استئناف ضخ الغاز المصري للبنان، في إطار عقد تصدير الغاز المصري للبنان الموقع في عام 2009.