أرباح مستشفى النزهة الدولي ترتفع 19% خلال العام الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

قالت مستشفي النزهة الدولي، في بيان لها في البورصة، اليوم الثلاثاء، إن صافي أرباحها خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 19%، لتسجل 43.1 مليون جنيه، مقابل 36.2 مليون جنيه في 2017.

وأظهرت القوائم المالية للشركة عن العام الماضي، ارتفاع إيراداتها إلى 189.7 مليون جنيه، مقابل 171.7 مليون جنيه العام السابق.

وتقدم مستشفي النزهة الدولي الخدمات الصحية في التخصصات الطبية المختلفة مثل أمراض الباطنة والجراحة والأطفال وغيرها، من خلال 110 سرير و10 غرف عمليات، و15 سرير رعاية مركزة، وقسطرة قلب.

وتجري الشركة حاليًا عملية توسعات بالمستشفى، حيث تضيف قدرة استيعابية 30 سريرًا إضافيًا، ومن المقرر أن تبدأ العمل اعتبارًا من بداية 2019، لكن الشركة لم تحدد إن كان بدأ العمل بها أم لا، بحسب تقرير لمجلس إدارة الشركة، أرسلته للبورصة اليوم.

ويُعد المهندس الاستشاري، حاليًا، الرسومات الهندسية لمشروع إنشاء فرع جديد للمستشفى في التجمع الخامس، بالقاهرة لجديدة، على مساحة 39641 متر مربع، كانت الشركة استرتها في 2016.

ومن المقرر أن يتضمن الفرع الجديد، 90 سريرًا و10 غرف عمليات، و15 سرير رعاية مركزة وقسطرة قلب، ومن المخطط أن يتم تشغيله في 2021 بنسبة 50% على أن يتم تشغيله بكامل طاقته خلال النصف الثاني من 2021، بحسب تقرير مجلس الإدارة.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 230 مليون جنيه، خلال 3 سنوات بتمويل ذاتي، كما قامت المستشفى بزيادة المساحة المسموح بها للبناء من 30% إلى 40% بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وتتوقع الشركة أن يكون هذا المشروع، له أثر كبير في مضاعفة الإيرادات وصافي الأرباح.