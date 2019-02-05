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    أسعار الدولار تواصل الاستقرار في 11 بنكا مع بداية التعاملات

    10:36 ص الثلاثاء 05 فبراير 2019
    أسعار الدولار تواصل الاستقرار في 11 بنكا مع بداية التعاملات

    الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والقاهرة عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك التعمير والإسكان، وأبوظبي الإسلامي، والبركة، وقناة السويس عند 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

    وكانت أسعار الدولار انخفضت أمام الجنيه بنحو 25 قرشا في عدد من البنوك خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

    أسعار الدولار الجنيه المصري البنك الأهلي المصري بنك مصر
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