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    أسعار الألومنيوم تتراجع 3 آلاف جنيه في الطن خلال فبراير

    02:17 م الإثنين 04 فبراير 2019
    أسعار الألومنيوم تتراجع 3 آلاف جنيه في الطن خلال فبراير

    المونيوم

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار الألومنيوم بنحو 3 آلاف جنيه في الطن، منذ بداية الشهر الجاري، بحسب محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، لمصراوي.

    وقال حنفي لمصراوي، إن سعر الطن تراجع مع بداية فبراير الجاري 3 آلاف جنيه، ليصبح سعره حوالي 48.5 ألف جنيه، مقابل 51 ألف جنيه في نهاية شهر يناير الماضي.

    وأرجع حنفي هذا الانخفاض إلى تراجع سعر المعدن عالميًا.

    وأضاف حنفي أن سعر خام الألومنيوم المحلي يتحدد كل شهر من خلال سعره في البورصة العالمية ويضاف إليه المصروفات الداخلية من نقل وشحن وضريبة القيمة المضافة، لذا فهو يتأثر بالأسعار العالمية.

    وتابع حنفي، أن شركة مصر للألومنيوم تسعر منتجاتها بمعادلة سعرية مرتبطة بسعر البورصة العالمية.

    وأشار حنفي، في وقت سابق لمصراوي، إلى أن "شركة مصر للألومنيوم تصدر نحو نصف إنتاجها للخارج لذا الأسعار تخضع للتسعير العالمي".

    وتعمل شركة مصر للألمونيوم، في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.

    أسعار الألومنيوم الصناعات المعدنية محمد حنفي

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