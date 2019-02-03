أسعار الأسمنت تتراجع مع بداية الأسبوع والطن يسجل 850 جنيهًا

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت تراجعت بقيمة 20 جنيهًا للطن الواحد، اليوم الأحد.

وسجل سعر طن الأسمنت أرض المصنع بين 710 جنيهات و750 جنيهًا، وسعر الطن للمستهلك بين 810 جنيهات و850 جنيهًا.

وأرجع الزيني، تراجع أسعار الأسمنت إلى زيادة المعروض في الأسواق، مما نتج عنه تراجع في الأسعار.

وكانت أـسعار الأسمنت قد تراجعت بنحو 30 جنيهًا للطن الواحد خلال الفترة الماضية.

واستقر سعر طن الحديد ليسجل نحو 10.9 ألف جنيه أرض المصنع، وفقا لقول الزيني.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بـ 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.