  • عاجل:في بيان رسمي.. الأرصاد تحذر من تقلبات جديدة: "ارتفاع ثم انخفاض وأمطار وسيول" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    أسعار الأسمنت تتراجع مع بداية الأسبوع والطن يسجل 850 جنيهًا

    02:05 م الأحد 03 فبراير 2019
    أسعار الأسمنت تتراجع مع بداية الأسبوع والطن يسجل 850 جنيهًا

    عامل يمسك بشيكارة أسمنت

    كتبت- شيرين صلاح:

    قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت تراجعت بقيمة 20 جنيهًا للطن الواحد، اليوم الأحد.

    وسجل سعر طن الأسمنت أرض المصنع بين 710 جنيهات و750 جنيهًا، وسعر الطن للمستهلك بين 810 جنيهات و850 جنيهًا.

    وأرجع الزيني، تراجع أسعار الأسمنت إلى زيادة المعروض في الأسواق، مما نتج عنه تراجع في الأسعار.

    وكانت أـسعار الأسمنت قد تراجعت بنحو 30 جنيهًا للطن الواحد خلال الفترة الماضية.

    واستقر سعر طن الحديد ليسجل نحو 10.9 ألف جنيه أرض المصنع، وفقا لقول الزيني.

    وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بـ 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.

    أحمد الزيني شعبة مواد البناء غرفة القاهرة التجارية أسعار الأسمنت

    الخبر التالى:

    رغم التخفضيات وزيادة الإقبال.. زوار معرض الكتاب يشكون من ارتفاع الأسعار
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان