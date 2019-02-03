الملا: 500 ألف شخص تعاقدوا لتوصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط في 6 أشهر

كتب- مصطفي عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مبادرة التقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد لتركيب الغاز للمنازل، أدت إلى زيادة عدد المتعاقدين على توصيل الغاز إلى نحو 500 ألف متعاقد منذ بدء تطبيق المبادرة نهاية يوليو الماضي وحتى الشهر الماضي، بحسب بيان من وزارة البترول، اليوم الأحد.

وتوقع الملا خلال ترأسه أعمال الاجتماع الدوري لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي أن يرتفع عدد المتعاقدين إلى نحو 600 ألف متعاقد بنهاية الشهر الحالي.

وأطلقت وزارة البترول مبادرة تقسيط توصيل الغاز الطبيعي في يونيو الماضي مستهدفة استفادة 684 ألف عميل منها بعدد من المناطق بالمحافظات المختلفة، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان سابق لها.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري.

وقال الملا في البيان إن قائمة المدن والمناطق التي وصلها الغاز الطبيعي ضمت لأول مرة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، كل من مدينة الصداقة الجديدة بأسوان ومغاغة بالمنيا وكفر أبراش بالشرقية وقرية صف البلد بالصف بمحافظة الجيزة وذلك بخلاف ما تم توصيله إلى 70 مدينة ومنطقة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الملا، أن نظام تقسيط التكلفة التي يتحملها المواطن في المناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بواقع 30 جنيهًا شهرياً لمدة 6 سنوات بدون مقدمات أو فوائد، أدت لنجاح المشروع في تحقيق معدلات توصيل تخطت المليون وحدة سكنية خلال العام الماضي.

وأشار الملا خلال الاجتماع إلى أهمية التوسع في إقامة منافذ محطات تموين وخدمة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لمواكبة التوسع بالمشروع القومي للطرق لتشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لمزاياه الاقتصادية والبيئية.