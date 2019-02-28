البورصة تكسر سلسلة التراجع في آخر جلسات الأسبوع بفضل مشتريات الأجانب

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، لتكسر سلسلة التراجع التي شهدتها خلال الجلسات الخمس السابقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2% إلى مستوى 14803 نقاط.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6% لكل منهما.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 23.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 12.3 مليون جنيه والمصريين صافي بيع 11.7 مليون جنيه.

وكانت البورصة أغلقت تعاملات الأمس على انخفاض بنحو 0.8%.