الدولار يستقر في 11 بنكًا بنهاية تعاملات الأربعاء

القاهرة – مصراوي:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكًا في مصر، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوى بداية التعاملات.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.52 جنيه للشراء و 17.59 جنيه. للبيع

واستقر سعر الدولار في بنوك مصر، والأهلي، والقاهرة عند 17.46 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.48 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، والبركة، وقناة السويس عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.