مبيعات إيديتا تتعافى إلى مستوى ما قبل التعويم بفضل زيادة الأسعار

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، اليوم الأربعاء، إن مبيعاتها تعافت خلال العام الماضي، لتقارب معدلاتها قبل تعويم الجنيه، وذلك عبر تمرير زيادات الأسعار وتحسين تشكيلة المنتجات على مستوى جميع القطاعات.

ورفعت الشركة متوسط أسعار منتجاتها بنسبة 3.1% خلال العام الماضي، ليصل إلى 1.44 جنيه للعبوة، وفقا لتقرير مجلس إدارة الشركة، المرسل للبورصة اليوم.

وأدى قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، إلى رفع أسعار المواد الخام وتكلفة الإنتاج، وهو ما أضر بهوامش ربحية الشركات خاصة التي تعتمد على استيراد مكونات إنتاج من الخارج بالعملة الصعبة.

وكانت شركة إيديتا قالت نهاية العام 2017، إنها لجأت لزيادة الأسعار لمواجهة أثر التعويم "آخر زيادة مباشرة في الأسعار كانت في ديسمبر 2016، بعد تحرير سعر الصرف، وعلى هذه الخلفية ارتفع متوسط أسعار البيع 61.1% في 2017".

وباعت الشركة العام الماضي 2.6 مليار عبوة بزيادة نحو 20.3%، فيما احتل قطاع الكيك صدارة المساهمة في إجمالي المبيعات، بنسبة 47% ويليه قطاع الكرواسون بنحو 32.7% ثم قطاع المقرمشات والويفر بنسبة 15.6% والحلويات بنسبة 4.2%.

وارتفع صافي ربح الشركة خلال العام الماضي إلى 236.9 مليون جنيه مقابل 243 مليون جنيه في 2017، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة.

كما ارتفعت مبيعات الشركة خلال العام إلى 3.8 مليار جنيه مقابل 3 مليارات جنيه في 2017.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.