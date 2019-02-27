المعهد المصرفي: تدريب 120 من المصرفيين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب-منال المصري:

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد يتوسع في تقديم الدورات التدريبية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم الانتهاء من 8 دورات استفاد منها 120 من المصرفيين بعدد من البنوك.

وكشف نصير اليوم الأربعاء خلال لقاءه مع عدد من الصحفيين، عن خطة لتجديد المحتوى التعليم للدورات التدريبية من خلال تطوير البنية الرقمية وتطوير المعهد والتوسع في التعليم الإلكتروني لتقديم الخدمات التدريبية لمصرفيين بالصعيد والمناطق البعيدة وذلك لمواكبة الطورات العالمية وبدعم من البنك المركزي.

وأضاف نصير أن يجري تنفيذ الاتفاقية التي وقعها المعهد مع وزارة الزراعة للاستفادة من منحة الوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي، من خلال عدد من الدورات التدريبية وورش العمل.

وقال نصير إنه تم تدريب 4361 مصرفيًا في 3 بنوك من خلال التعليم الإلكتروني، وجاري تنفيذ دورات أخرى لثلاثة بنوك، حيث يتم تدريب العاملين بالبنوك في أماكن عملهم.

وأشار إلى بدء تنفيذ أكبر مبادرة لتدريب العاملين بالقطاع المصرفي على أمن المعلومات وذلك تحت إشراف البنك المركزي المصري.

وأعلن نصير عن تنظيم دورة تدريبية للعاملين بالقطاع المصرفي بالدول الأفريقية، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى التي تم تنفيذها لعدد 35 من العاملين بالبنوك المركزية الأفريقية من 23 دولة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المصرفي ونقل الخبرات لمختلف البلدان الأفريقية.