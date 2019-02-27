40 جنيهًا لكيلو البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21.5 جنيه و23 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري بين 250 و330 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 34 و40 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و80 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.