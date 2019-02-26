"التضامن" توقع بروتوكولات مع 19 جمعية أهلية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بروتوكولات تعاون مع 19 جمعية أهلية المنفذة لمبادرة حياة كريمة.

وقالت نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المبادرة تسعى للارتقاء بحياة الأسر الفقيرة وخاصة في الصعيد.

وأضافت أن المبادرة ستنفذ في 277 قرية هي الأفقر والتي تبلغ فيها نسبة الفقر 75%، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر ترتكز أغلبها في صعيد مصر.

وتابعت أن "هذه القرى تقع في نحو 15 محافظة هي الجيزة وبني سويف وأسيوط وقنا وسوهاج وأسوان والوادي الجديد والقليوبية والبحيرة وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح".

وبحسب نيفين فإن محافظة سوهاج ستستحوذ على النصيب الأكبر من المبادرة وفقا لخريطة الفقر.

وقدرت نائبة وزير التضامن التكلفة التقديرية للمبادرة بنحو ملياري جنيه ستصرف بالتدريج، مشيرة إلى أنه تم فتح حساب بنكي لتلقي تبرعات عليه لصالح المبادرة.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة في مرحلته الأولى نحو مليوني مستفيد في 277 قرية.

وقالت إن برامج الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة تعد جزءًا من هذه المبادرة، فضلًا عن خدمات أخرى مثل القوافل الطبية وتجهيز العرائس والمدارس وعمليات العيون والقلب وتقديم تدريب مهني للراغبين وغيرها من الخدمات.

وبحسب نيفين فإن بروتوكولات التعاون سيتبعها وضع خطة لكل جمعية توضح كيفية مشاركتها في المبادرة وتوقيتات الانتهاء من المشاركة.

ومع بداية العام الجاري أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة "حياة كريمة" للأسر الأكثر احتياجًا، بهدف تنمية أفقر 100 قرية تتجاوز نسب الفقر فيها أكثر من 70% خلال نحو عام.

وبحسب بيان سابق لوزارة التضامن الاجتماعي فإن هذه القرى تم اختيارها وفقًا لخرائط الفقر المحدثة.

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت في بيان صحفي على مراعاة الاستهداف عند تطبيق هذه المبادرة بحيث تصل الخدمات إلى مستحقيها فعليًا ومنع الازدواجية وضمان استدامة الخدمات.