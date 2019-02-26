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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 11 بنكا مع بداية التعاملات

    10:44 ص الثلاثاء 26 فبراير 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 11 بنكا مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

    واستقر سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي والقاهرة عند 17.46 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.48 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، والبركة، وقناة السويس، وأبوظبي الإسلامي عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

    سعر الدولار أسعار العملات

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