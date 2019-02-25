أسعار الذهب تواصل التراجع في السوق المحلي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، جنيهًا واحدًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعارها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 648 جنيهًا مقابل 649 جنيهًا أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 555 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى نحو 741 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 5148 جنيهًا.

وعالميًا،ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع هبوط الدولار مقابل اليوان، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيرجئ زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية، في حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0532 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.2 % إلى 1330.48 دولار للأوقية.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1333 دولاراً.