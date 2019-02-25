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هيئة قضايا الدولة تنشئ قسمًا قضائيًا بجهاز التنظيم والإدارة

11:14 ص الإثنين 25 فبراير 2019
هيئة قضايا الدولة تنشئ قسمًا قضائيًا بجهاز التنظيم والإدارة

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم مع مسؤول القسم القضائي

القاهرة- مصراوي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إنشاء هيئة قضايا الدولة قسم قضائي تابع لها بمقر الجهاز لأول مرة في تاريخه، بحسب بيان صحفي من الجهاز اليوم الاثنين.

وقال الجهاز إن القسم سيكون برئاسة المستشار علي ميدان، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار التعاون الوثيق والمثمر مع الهيئة لمكافحة الفساد الإداري والحفاظ على المال العام .

وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في البيان إن إنشاء القسم يهدف للمساهمة في سرعة تنفيذ الجهاز للأحكام القضائية التي يحصل عليها الموظفون بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف أن الشيخ في البيان أن القسم يهدف أيضًا إلى المساهمة في الحد من أساليب التحايل على القانون والاستغلال غير الشرعي للأسانيد القانونية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ الجهاز يتم إنشاء قسم قضائي به .

وأوضح رئيس الجهاز أن قرار رئيس هيئة قضايا الدولة تضمن اختصاص القسم بالإشراف على الشئون القانونية بالجهاز ومتابعة القضايا الخاصة به لدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة قضايا مكافحة الفساد الإداري

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