انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا خالد:

سجلت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بدفع من مبيعات المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.26% إلى مستوى 14955 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.33% ومؤشر الأوسع الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.45%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بنحو 49.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 16 مليون جنيه و 33.5 مليون جنيه على التوالي.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.44%.