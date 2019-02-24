  • عاجل:ضبط 4 متهمين في واقعة السطو على محل "مجوهرات الهرم" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة العربية الأوروبية تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 أسعار الدولار

    انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأحد

    02:58 م الأحد 24 فبراير 2019
    انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأحد

    البورصة

    كتبت- دينا خالد:

    سجلت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بدفع من مبيعات المصريين.

    وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.26% إلى مستوى 14955 نقطة.

    كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.33% ومؤشر الأوسع الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.45%.

    وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بنحو 49.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 16 مليون جنيه و 33.5 مليون جنيه على التوالي.

    كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.44%.

    البورصة البورصة اليوم تعاملات البورصة مؤشرات البورصة

    الخبر التالى:

    "بنك التنمية الصناعية" يدرس تمويل المخابز للتحول إلى الغاز بدلا من السولار
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان