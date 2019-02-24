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    وزير المالية يلتقي شركات هيونداي وسامسونج خلال زيارته لكوريا

    01:58 م الأحد 24 فبراير 2019
    وزير المالية يلتقي شركات هيونداي وسامسونج خلال زيارته لكوريا

    وزارة المالية محمد معيط

    كتب- مصطفي عيد:

    قالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن الوزير محمد معيط، سيلتقي غدا الاثنين، مع رؤساء عدد من البنوك والشركات الكبرى، خلال زيارته لكوريا الجنوبية.

    ويتوجه معيط إلي كوريا الجنوبية ضمن وفد حكومي يضم أيضا، سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات، للمشاركة في اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مصر وكوريا الجنوبية.

    ومن المنتظر أن يعقد خلال الزيارة منتدى الأعمال المصري الكوري، بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والكوريين، كما يلتقي الوفد المصري بعدد من الشركات ومؤسسات التمويل المالية الكورية.

    وقالت وزارة المالية إن معيط سيلتقي مع رؤساء عدد من البنوك الكبرى العاملة في كوريا الجنوبية وعلى رأسها بنك الاستيراد والتصدير الكوري وذلك لبحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات الكورية للسوق المصرية.

    كما يجري معيط عدد من المباحثات الثنائية مع رؤساء عدد من الشركات الكورية العالمية مثل شركة هيونداي لصناعة السيارات وشركة سامسونج للإلكترونيات والصناعات الثقيلة وشركة جى اس للبناء والهندسة وشركة داويونج فارما لصناعة الأدوية وشركة LSIS لخدمات الطاقة الشمسية.

    وسيلتقي معيط خلال زيارته لكوريا الجنوبية مع رئيس الوزراء الكوري "لي نيك يون" ووزير المالية الكوري "نامكي هونج"، لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر مؤخرا وما حققته من نجاحات أشادت بها المؤسسات الدولية بجانب انعكاسها على تحسن درجات تصنيف مصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الaدولية.

    وزارة المالية محمد معيط شركة هيونداي شركة سامسونج كوريا الجنوبية

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