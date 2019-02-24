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    تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

    10:30 ص الأحد 24 فبراير 2019
    تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    شهدت البورصة تراجعا طفيفا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.02% إلى مستوى 15143 نقطة.

    وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.44 %، إلى مستوى 15147 نقطة.

    البورصة مؤشر EGX30 البنك المركزي

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