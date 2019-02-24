تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت البورصة تراجعا طفيفا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.02% إلى مستوى 15143 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.44 %، إلى مستوى 15147 نقطة.