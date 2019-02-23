زيادة 21.5% في أرباح الشركة القابضة للتأمين خلال العام المالي الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة مصر القابضة للتأمين المجمعة، خلال العام المالي الماضي، بنسبة 21.5% مقارنة بالعام المالي السابق لتسجل 3.2 مليار جنيه، وفقًا لبيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة الوزير هشام توفيق، اعتمدت نتائج أعمال العام المالي الماضي، حيث ارتفعت إيرادات النشاط لتبلغ 16 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15.8%.

وارتفعت أرباح الشركة القابضة – بصورة مستقلة – بنسبة 56.6% لتبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالي إيراداتها إلى 1.7 مليار جنيه بمعدل نمو 53.3%.

وارتفعت حصة الدولة في أرباح شركة مصر القابضة للتأمين عن العام المالي الماضي، لتبلغ توزيعات وزارة المالية 758.8 مليون جنيه بنسبة زيادة حوالي 20% عن العام المالي 2016-2017.

ووفقًا للوزارة، ارتفع إجمالي الاستثمارات لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة إلى 65.4 مليار جنيه بمعدل نمو 13.2%.

وخلال الجمعية العمومية للشركة، أكد وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية إسناد إدارة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة للتأمين منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة.

وطالب الوزير بوضع سياسية استثمارية جديدة لإدارة محفظة الأوراق المالية والاستثمارات سواء المحتفظ بها للأمد الطويل أو المشتراه بغرض التداول، حيث تتجاوز جملة هذه الاستثمارات 65 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وقال باسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إنه تم وضع استراتيجية تستهدف تعظيم دور الشركة الريادي كمؤسسة مالية غير مصرفية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية من خلال تطوير الشركات التابعة.

وأوضح الحيني، أن هذا التطوير يشمل النشاط التأميني من خلال زيادة الحصة السوقية وطرح منتجات تأمينية جديدة وتحديث طرق التسعير والمبيعات وتطبيقات نظم المعلومات، وكذلك النشاط العقاري من خلال العمل على تنمية الثروة العقارية المتميزة واستغلال الأراضي في مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين.

ويشمل التطوير أيضًا نشاط الاستثمارات، من خلال تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية وتزويدها بالكوادر البشرية والتكنولوجيا المطلوبة، وفقا لما قاله الحيني.