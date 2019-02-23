الصحة والتنظيم والإدارة يبحثان تحديث الهياكل التنظيمية لثلاث هيئات صحية

القاهرة- مصراوي:

اجتمع صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، مع هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم السبت، لمناقشة تحديث الهياكل التنظيمية للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي .

وقال بيان صحفي اليوم السبت من الجهاز إن الوزيرة استعرضت الدور الهام للهيئات الثلاث في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، كي يلبي الجهاز حاجتها لهيكل تنظيمي ملائما لطبيعة عملهم، ويتسم بالمرونة خاصة مع البدء في تنفيذ نظام التأمين الصحي الجديد في محافظة بورسعيد .

وقال الشيخ في البيان إن تطوير أو استحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية لأي من مؤسسات الجهاز الإداري للدولة بشكل عام، يتم في إطار سعي الجهاز لتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وخاصة في المادتين 9 ، 75 من القانون وكذلك القرارات العديدة الصادرة في هذا الشأن.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا رقم 1146 لسنة 2018، بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات والمتابعة والتقييم والتحويل الرقمي والمراجعة الداخلية والموارد البشرية، والدعم التشريعي إلى جانب نظم المعلومات .

ويذكر أن هذه الهيئات الثلاثة أنشئت وفقا لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة 2018 ولائحته التنفيذية رقم 909 لسنة 2018 الصادرة بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٨.