4 عملات عربية تنخفض أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي

القاهرة – مصراوي:

انخفض سعر 4 عملات عربية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات أمس الخميس مقارنة بمستوياتها في نهاية تعاملات الخميس قبل الماضي، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وهبط سعر بيع الدينار الكويتي بنحو 5 قروش، وقرشين عند الشراء، ليسجل أمس 57.51 جنيه للشراء و57.89 جنيه للبيع، مقابل 57.53 جنيه للشراء و57.94 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي قرشا، خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل 4.66 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع مقابل 4.67 جنيه للشراء و4.70 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر بيع الدرهم الإماراتي قرشا واحدا، فيما استقر سعر الشراء، ليسجل أمس و4.76 جنيه للشراء و4.78 جنيه للبيع مقابل 4.76 جنيه للشراء و 4.79 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري قرشا عند البيع إلى 4.54 جنيه للشراء و4.82 جنيه للبيع، مقابل 4.54 جنيه للشراء و4.83 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الجنيه الإسترليني 41 قرشا وارتفع سعر بيعه 34 قرشا، ليصل أمس الخميس، إلى 22.76 جنيه للشراء و 22.99 جنيه للبيع، مقابل 22.35 جنيه للشراء و22.65 جنيه للبيع.

وصعد سعر شراء اليورو 11 قرشا وسعر بيعه 7 قروش، ليسجل أمس الخميس 19.78 جنيه للشراء و19.96 جنيه للبيع مقابل 19.67 جنيه للشراء و19.89 جنيه للبيع.