المركزي يصدر كتابًا دوريًا بشأن قواعد "التمويل العقاري لمحدودي الدخل"

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي، كتابًا دوريًا بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لمجالس إدارة الينوك وذلك بعد قرار البنك المركزي بإيقاف المبادرة على متوسطي وفوق متوسطي الدخل نهاية الشهر الماضي .

وكانت وزارة المالية أعلنت الشهر الماضي دعم فائدة مبادرة التمويل العقاري بدلا من البنك المركزي بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري وذلك بعد تحمل المركزي دعم المبادرة على مدار 4 أعوام ماضية بتمويلات بلغت 20 مليار جنيه.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في تصريحات سابقة إن المبادرات المدعمة التي أطلقها المركزي للتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كبدتهم خسائر في سبيل تحقيق هدف أسمى وهو دعم الاقتصاد المصري والشباب لدوران عجلة الإنتاج وتشغيل أيدي عاملة.

وأكد الخطاب الموقع باسم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، على استمرار المبادرة للعملاء من محدودي الدخل الذين يتم منحهم التمويل بعد مطالبة شهر يناير ٢٠١٩ سيتم وفقا للقواعد والإجراءات المرفقة، أخذًا في الاعتبار توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال الموارد الذاتية للبنوك (وبدون تقديم أذون خزانة كضمان) وبأسعار العائد الخاصة بشريحتي محدودي الدخل ( 5% أو 7% لمدة حدها الأقصى 20 عاما).

وحدد المركزي آلية تعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي Corridor-Mid +٢سعر العائد الخاص بمحدودي الدخل 5% أو 7%.

وأكد على أنه لا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض، وموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بقيمة التعويض خلال الاسبوع الأول من كل شهر اعتبارًا من الشهر التالي للمنح.