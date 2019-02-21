6 آلاف كاميرا ومركز تحكم تكنولوجي لتأمين العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، عقد إنشاء مركزا للتحكم المركزي، مع شركة هوني ويل الأمريكية.

وقال محمد عبد اللطيف نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن شركة هوني ويل ستنشئ أحدث مركز تحكم مركزي في العالم بالعاصمة الإدارية التي ستكون أول مدينة ذكية بمصر.

وأضاف أن "العاصمة الإدارية الجديدة ستكون آمنة تمامًا من خلال بنية تكنولوجية متطورة، وسيتم توزيع 6 آلاف كاميرا لرصد شوارع المدينة على أن يتم تحويل هذه المواد المصورة لمركز التحكم الرئيسي الذي يحلل هذه البيانات".

وقال إنه سيتم تفعيل رقم الطوارئ 112 العاصمة الإدارية لنقل الشكوى فورا لمركز التحكم والذي بدوره سيتخذ الإجراءات المناسبة من خلال الربط التكنولوجي مع مختلف الجهات الأمنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

"ويشمل العقد نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية بحيث يتم إدارة مركز التحكم من خلال الكوادر المصرية بعد انتهاء مدة العقد مع شركة هوني ويل الأمريكية"، بحسب ما قاله عبداللطيف.

وقال عبداللطيف، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مدينة شاملة ومتكاملة بما فيها من أحياء سكنية، وحي دبلوماسي وآخر مالي، وحي ثقافي ورياضي وتعليمي.

وأوضح نائب رئيس شركة العاصمة الجديدة، أنه تم البدء في تنفيذ عدد من الجامعات العلمية والمدارس الدولية.

وقال إن تكلفة الأعمال المدنية الخاصة بعمليات تأمين العاصمة الجديدة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وتكلفة الأعمال الكهروميكانيكية 37 مليون دولار.

وقال فيمال كابور، رئيس شركة هوني ويل لتكنولوجيا المباني، خلال المؤتمر، إنه "على المصريين أن يكونوا فخورين بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تنشأها الحكومة المصرية".

وأوصى كابور، بأن يكون هذا المشروع الضخم مزارا سياحيا في مصر، "لأنه يعكس إنجاز مصر في هذا العصر، فلم تقم دولة في العالم بإنشاء عاصمة جديدة بهذه المواصفات".

وقال خالد هاشم رئيس شركة هوني ويل بمصر وليبيا، إن مصر تسير نحو تحقيق رؤية التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد شامل، ويمثل التوسع العمراني ركنًا أساسيًا في تنفيذ هذه الرؤية.

وأضاف أن البنية التحتية التكنولوجية هي الأساس في العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق الأمن، مشيرا إلى تنفيذ المشروع بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية.