80 مليون جنيه منحة من "التنمية الأفريقي" لدعم ريادة الأعمال في مصر

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر وبنك التنمية الأفريقي، اليوم الخميس، اتفاق منحة بقيمة 80 مليون جنيه، لدعم تمكين رواد الأعمال خاصة من الشباب والمرأة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

ووقع على الاتفاق كل من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومالين بلومبرج مديرة مكتب بنك التنمية الأفريقي بالقاهرة، بحضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتضمن المنحة دعم تمكين رواد الأعمال أصحاب الأفكار البحثية والمبتكرة وخاصة من الشباب والمرأة، في ثلاثة قطاعات ذات أولوية وهي الأعمال الزراعية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية فيما يختص بالحرف اليدوية والفنية.

وتشمل الأنشطة المندرجة ضمن المنحة، تقديم الدعم للمنصة القومية لريادة الأعمال، وتعزيز الروابط مع المنصات الإقليمية من خلال الترويج والربط الشبكي، وتنظيم الفعاليات والجولات الدراسية ورعايتها لزيادة الوعي ولتبادل المعلومات، وفقا لبيان وزارة الاستثمار.

كما تتضمن الأنشطة المدرجة ضمن المنحة تطوير القدرة على الالتحاق بـ "الدورات المفتوحة المتاحة على الإنترنت" باللغة العربية المتعلقة بتنمية ريادة الأعمال وتدريب الشركات الناشئة، واستحداث مزيد من المعارف من خلال الدراسات وأفضل الممارسات العملية بهدف تعزيز ريادة الأعمال في مجالات مثل الأدوات المبتكرة للتمويل، وتنمية ريادة الأعمال.

وقالت وزيرة الاستثمار، إنه سيتم توفير من خلال هذه المنحة ما يقرب من خمسة برامج حاضنة للشركات الناشئة مع التركيز على محافظات الصعيد والوادي الجديد والقاهرة الكبرى.

وأضافت أن هذه البرامج ستغطي أنشطة مثل التدريب على ريادة الأعمال، وتدريب مخصص للقطاعات ذات الأولوية، ومنح تصل إلى 3 آلاف دولار، لكل عمل للمساعدة في تلبية احتياجات التطوير المبكرة.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم من خلال المنحة أيضا توفير ما يقرب من سبعة برامج لتسريع وتيرة التدريب للمبتدئين الذين تشملهم البرامج الحاضنة ولمؤسسات النمو المبكر، مشيرة إلى أن هذه المنحة ستوفر أكثر من 5500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وإنشاء 480 شركة ناشئة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية المشتركة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، تأتي في إطار تنفيذ المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى أفريقيا 2019 لدعم ريادة الأعمال، وتتزامن مع رئاسة الرئيس للاتحاد الأفريقي للعام الجاري.

وقال وزير التعليم العالي، إن هذه المنحة خاصة باستراتيجية الدولة في دعم الشباب والنساء في الجامعات وخاصة محافظات الصعيد والوادى الجديد التي سيتم تقديم نحو 50% من هذه المنحة لها، موضحا أنه سيتم تنفيذ المنحة من خلال أكاديمية البحث العلمي، وربطها مع بنك التنمية الأفريقي.

وأضاف أنه سيتم دعم عدد من الشركات الناشئة عن طريق تسريع الأعمال، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على دعم ريادة الاعمال في مصر، وقامت بالتنسيق مع البنك الأفريقي للحصول على هذه المنحة.

وذكرت مديرة مكتب بنك التنمية الأفريقي بالقاهرة، أن أولويات البنك هي دعم مصر في مجال ريادة الاعمال، مشيرة إلى أن هذه المنحة تبنى على نجاحات قائمة في مصر، وتعطي أولوية لصعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجا وتستهدف 50 % من السيدات، وتركز على الطاقة النظيفة وإطلاق الابتكار.

وأعربت عن حرص البنك على تقديم الدعم الكامل لمصر خلال الفترة المقبلة، في ظل تولي الرئيس السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري، بحسب البيان.