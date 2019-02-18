الشركة المصرية الألمانية للمضخات تجهز مصنعها بالسويس لاعتماده عالميًا

كتب- مصطفى عيد:

تعمل الشركة المصرية الألمانية للمضخات "روهريمبن" على تجهيز مصنعها حالياً بالسويس للحصول على اعتماد FM Approvals الأمريكية كمصنع عالمي في مجال تصنيع مضخات مكافحة الحريق.

وقال بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين إن هذه الخطوة ستزيد من فرص الاعتماد على منتج الشركة بمصر في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال رئاسة طارق الملا، وزير البترول، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية الألمانية للمضخات "روهربمبن" لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2018.

وقال خالد غنيم، نائب رئيس الشركة، في البيان إن روهريمبن حققت طفرة في حجم أعمالها ليصل إلى 185 مليون جنيه بالاستفادة من استراتيجية وزارة البترول في تعظيم المكون المحلي في المشروعات البترولية والذى يصل حالياً إلى حوالي 83%.

وأضاف أنها نجحت في تصنيع 102 مضخة لـ 48 مشروعاً لـ 14 عميلاً محققة أعلى إنتاج في تاريخها ومشيراً كذلك لارتفاع معدلات التعاقدات الجديدة.

وأوضح غنيم أنها حققت طفرة كذلك في برامج الصيانة التي تنفذها للعملاء من قطاع البترول ومن خارجه كشركة المقاولون العرب في مشروع تطوير محطة مياه الوليدية بأسيوط وشركة بكتل الأمريكية في مشروع جيزة– فيوم.

وتعمل الشركة على التعاقد مع شركات ومقاولين جدد في مجال مياه الشرب والصرف الصحي كما أشار إلى اعتمادها إضافة معدات جديدة للتصنيع بهدف رفع الإنتاجية.

ونقل البيان عن وزير البترول قوله إن التعاون المشترك مع الجانب الألماني في مجال تصنيع المضخات يعد من أنجح أوجه التعاون في مجال التصنيع المحلي لما يوفره من تقنيات متميزة وتوطينها بمصر واستيعاب الكوادر البترولية لهذه التقنيات في التصنيع.