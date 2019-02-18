مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي مع بداية تعاملات اليوم

كتب- شيرين صلاح:

واصلت مؤشرات البورصة الارتفاع الجماعي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.67% إلى مستوى 15314 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.15%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.22%.

وصعد أيضا المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.56%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.43% إلى مستوى 15189 نقطة، بنهاية تعاملات أمس، مدفوعًا بمشتريات المستثمرين المصريين.