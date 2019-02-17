"الأعلى في السوق".. بنك الاستثمار القومي يبقي على فائدة شهادة الادخار دون تغيير

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إن البنك قرر اليوم الأحد، الإبقاء على فائدة شهادة الاستثمار ذات العائد الثابت 15.75% دون تغيير.

ويطرح البنك هذه الشهادات، حصريا، عبر فروع البنك الأهلي المصري، ويبلغ أجلها عام واحد فقط، ويصرف عائدها شهريا، وتعتبر أعلى شهادة تقدم عائدا في السوق حاليا.

َوقال منتصر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن قرار البنك بالإبقاء على الفائدة جاء تماشيا مع قرار البنوك العامة بالإبقاء على فائدة الشهادة الثلاثية.

وكان البنك المركزي أعلن الخميس الماضي في اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة 1% لأول مرة منذ عام تقريبا، لتصل إلى 15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض.