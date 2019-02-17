37 % ارتفاعًا في أرباح شركة غاز مصر خلال العام الماضي

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أرباح شركة غاز مصر خلال العام الماضي بنسبة 37% لتسجل 35 مليون جنيه مقارنة بأرباحها خلال العام 2017.

وقالت الشركة في بيان أرسلته للبورصة المصرية اليوم الأحد إن إيرادات النشاط بلغت 2.595 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 1.763 مليار جنيه في 2017.

وبحسب الشركة فإن تكلفة النشاط في العام الماضي بلغت 2.499 مليار جنيه بنسبة زيادة 152% عن العام السابق له.

وأضافت الشركة أن خلال العام الماضي تم مد شبكات التوزيع لعدد أكثر من 311 ألف عميل، مشيرة إلى أن الشركة وصلت الغاز إلى 26 مصنعًا جديدًا خلال العام الماضي ليصبح إجمالي المنفذ 1129 مصنعًا جديدًا.

وبحسب الشركة فإنها نفذت توسعات لعدد 22 مصنعًا قائم خلال العام الماضي ليصبح إجمالي المنفذ 985 مصنعًا.

وخلال العام الماضي توسعت الحكومة في توصيل الغاز للمنازل، كما تستهدف خلال العام المالي الجاري التوسع أكثر.

وكانت شركة غاز مصر قد حققت تراجعا في صافي الخسارة خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بنسبة 70.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حسبما أظهرت نتائج أعمال الشركة.