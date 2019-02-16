بنك الاستثمار القومي يحسم غدًا الفائدة على أعلى شهادة ادخار في مصر

كتبت منال المصري:

قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن لجنة الأصول والخصوم ( ألكو) تجتمع غدًا لبحث خفض الفائدة على الشهادة 15.75% وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1%.

ويبيع بنك الاستثمار القومي الشهادة ذات فائدة نسبتها 15.75%، والتي تعد أكبر فائدة مقدمة على الشهادات بالجهاز المصرفي عبر فروع البنك الأهلي ويبلغ آجال الشهادة عامًا واحدًا ويتم صرف العائد شهريا .

وأشار منتصر في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن البنك يدرس مصير الفائدة سواء بالإبقاء عليها أو خفضها في ضوء تكلفة الأموال بالبنك ومدى احتياجاتهم لمعدلات السيولة.

وقرر البنك المركزي، الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، بشكل غير متوقع لأول مرة من ١١ شهرا لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي.

وبحسب منتصر فإن حصيلة الشهادة 15.75% جذبت منذ طرحها في نهاية مايو الماضي مدخرات بقيمة 150 مليار جنيه من إجمالي حصيلة الشهادات البالغة 360 مليار جنيه.

وقال إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يساهم زيادة معدلات النمو وتحفيز الاستثمار وخاصة مع تعافي مؤشرات الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأضاف أن خفض الفائدة يَصب في صالح المواطن المصري لمساهمته في تراجع تكلفة الإقراض التي تدخل في تحديد قيمة السلع المنتجة.

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