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    وفد من وزارة المالية والجمارك يبحث فرص التعاون بين مصر وكوريا

    02:38 م السبت 16 فبراير 2019
    وفد من وزارة المالية والجمارك يبحث فرص التعاون بين مصر وكوريا

    أرشيفية لمنطقة جمركية

    كتب- مصطفى عيد:

    يبحث كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ووفد لوزارة المالية سبل تعزيز وتدعيم التعاون بين الجمارك المصرية والكورية وذلك في زيارة لكوريا الجنوبية خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2019.

    وبحسب بيان صحفي صادر اليوم السبت للمصلحة يلتقي نجم خلال هذه الزيارة مع رئيس هيئة الجمارك الكورية ومع خبراء الجمارك الكورية.

    وقال البيان إنه من المقرر خلال الزيارة أيضا أن يلتقى مع رئيس هيئة الضرائب الكورية وأن يقوم بزيارة ميدانية لمطار وميناء Incheon الكوري للإطلاع على الأنظمة الجمركية الحديثة ومنظومة النافذة الواحدة الكورية.

    ويزور رئيس مصلحة الجمارك أيضا المقر الرئيسي لشركة إل جي للإلكترونيات.

    ويتكون وفد وزارة المالية من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك واللواء أيمن الجيزاوى مساعد وزير المالية.

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