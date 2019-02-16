بنكا مصر والأهلي يجتمعان غدًا لبحث خفض الفائدة على حساب التوفير والودائع

كتبت- منال المصري:

تجتمع لجنة الأصول والخصوم "ألكو"- المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة- ببنكي مصر والأهلي المصري، غدًا لبحث خفض أسعار الفائدة على حساب التوفير والودائع بعدما قرر البنك المركزي خفض الفائدة، بحسب ما قاله مسؤولون في البنكين لمصراوي.

وقرر البنك المركزي، الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، بشكل غير متوقع لأول مرة من ١١ شهرا لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي.

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن لجنة الألكو تجتمع غدا لبحث خفض الفائدة على حساب التوفير والودائع في ضوء دراسة تكلفة الأموال بالبنك مع الإبقاء على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير.

ويقدم بنك مصر شهادة ثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 15% سنويًا، ويصرف العائد بشكل شهري حيث تعد أعلى فائدة مقدمة على الشهادات بالبنك.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي لمصراوي إن لجنة الأصول والخصوم تجتمع غدا الأحد لبحث خفض الفائدة على حساب التوفير والودائع.

وأضاف أن البنك قرر يوم الخميس الماضي عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة الإبقاء على الشهادات الادخارية دون تغيير.

ويقدم البنك الأهلي الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت عند 15% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، أو 15.25% سنويا يصرف العائد عليها كل 3 شهر، وكذلك شهادة استثمار بفائدة 15.75% التي يبلغ آجالها عام واحد ويصرف العائد شهريا.

وهبطت الفائدة 1% تلقائيًا في بنكي مصر والأهلي على الشهادة متغيرة العائدة، لارتباطها بأسعار الفائدة بالبنك المركزي لتسجل 16 سنويًا بدلًا من 17%، في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

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