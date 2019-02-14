خاص- إيرادات قناة السويس ترتفع 12.8% في العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات رسمية من البنك المركزي، حصل عليها مصراوي، أن إيرادات قناة السويس، ارتفعت في العام الماضي، بنسبة 12.8% إلى نحو 5.9 مليار دولار، مقابل نحو 5.2 مليار دولار في 2017.

وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع إيرادات قناة السويس في 2018، "يرجع بصفة أساسية لارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 9.4%".

وتعتبر إيرادات قناة السويس في 2018 هي الأعلى في تاريخها، وهي مورد هام للعملة الصعبة في البلاد.

وقناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة.

وتستهدف الحكومة زيادة إيرادات قناة السويس، لتصل إلى نحو 13 مليار دولار، بنهاية عام 2023، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قناة السويس الجديدة، في 6 أغسطس 2016، أي قبل 3 سنوات، والتي تم حفرها في عام واحد فقط.