أسعار الذهب بمصر تعاود الانخفاض.. والجرام يفقد 3 جنيهات

كتب- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر 3 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، وذلك بعد ارتفاعها خلال اليومين الماضيين بنفس القيمة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 641 جنيهًا للجرام، مقابل 644 جنيهًا أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 549 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 733 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5128 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد بيانات التضخم الأمريكي التي عززت توقعات أن يتوقف البنك المركزي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، بينما يتابع المستثمرون تطورات محادثات التجارة بين واشنطن وبكين، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0806 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1308.66 دولار للأوقية.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1311.80 دولار.