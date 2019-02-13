الدولار يتراجع مجددًا في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه مجددًا، في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار بداية التعاملات.

وانخفض سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، 3 قروش ليتراوح بين 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار مستقرًا اليوم في بداية التعاملات، مقارنة بأسعاره بالأمس.

وشهد سعر الدولار خلال الأسابيع الأخيرة تراجعا كبيرًا بقيمة وصلت 30 قرشًا

ووكان مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، قال لمصراوي في تصريحات سابقة، إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير الماضي دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وقال المصدر "نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر في سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار".

ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج الشهر الماضي، والتي قال فيها إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.