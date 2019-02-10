ارتفاع البطاطس وانخفاض الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والقلقاس والبرتقال البلدي واليوسفي والليمون البلدي والجوافة في سوق العبور بين 50 قرشًا و8 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وفي المقابل تراجعت أسعار الكوسة والفلفل الحامي والبرتقال السكري والبرتقال أبو سرة، جنيهًا واحدًا، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و6.4 جنيه.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

اليوسفي بين 3 جنيهات و 6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.