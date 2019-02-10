غدا.. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر ومعرض "إيجبس 2019" للبترول

كتب- مصطفى عيد:

يفتتح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا الاثنين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول "إيجبس 2019"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، حسبما قال طارق الملا وزير البترول في بيان اليوم الأحد.

وأضاف الوزير أن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من وزراء البترول العرب والأفارقة، ومسئولي ورؤساء كبرى المنظمات الدولية والإقليمية، والشركات العالمية العاملة في مجال صناعة البترول.

وذكر الملا أن المؤتمر والمعرض الذي ستعقد دورته الثالثة تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، حظى بنجاح كبير خلال الدورتين السابقتين.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد نافذة مهمة لصناعة البترول والغاز المصرية على العالم لاستعراض النجاحات والخطط والفرص الاستثمارية، ويوفر منصة لتبادل المعلومات والرؤى والأفكار حول أهم القضايا المتصلة بالصناعة.

وأكد الوزير أن قضية ضمان أمن الطاقة والقدرة على توفيرها تأتي في مقدمة اهتمامات المؤتمر هذا العام، لمناقشتها على نطاق واسع بين أطراف الصناعة المختلفة سواء من قطاع البترول، أو الشركات العالمية، أو المنظمات الدولية والإقليمية.

وأوضح أن الاهتمام الكبير من شركات البترول العالمية بهذا الحدث سواء بالمشاركة والرعاية يعكس مكانة مصر المتميزة على خريطة صناعة البترول والغاز إقليميا ودوليا.

وقال طارق الملا إن تواجد رؤساء الشركات العالمية في جلسات المؤتمر لعرض الشراكة الناجحة مع قطاع البترول والخطط الاستثمارية الجديدة في مصر يمثل شهادة ثقة في نجاح الاقتصاد المصري وصناعة البترول والغاز، ويؤكد أن هناك فرصا لجذب مزيد من الاستثمارات إلى هذه الصناعة خلال الفترة المقبلة.



وتشهد الدورة الثالثة للحدث لهذا العام ستة جلسات رئيسية تشمل الجلسات الاستراتيجية والتقنية وجلسات أمن الطاقة والمرأة والصحة والسلامة والبيئة والشئون المالية والاستثمار، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسئولي وخبراء الصناعة، و1200 من أعضاء الوفود.

ويناقش المؤتمر لأول مرة هذا العام موضوعات التكنولوجيا الرقمية في مجال الطاقة وتمكين الشباب، كما يشارك بالمعرض المصاحب 400 شركة و13 دولة بأجنحة في المعرض.