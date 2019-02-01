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    تراجع كبير في أسعار السمك الجملة خلال الأسبوع

    01:54 م الجمعة 01 فبراير 2019
    تراجع كبير في أسعار السمك الجملة خلال الأسبوع

    أسعار الأسماك

    القاهرة – مصراوي:

    تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، ما عدا السمك البلطي والفليه.

    وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو 10 جنيهات، خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 50 و 64 جنيهًا،

    وتراجع سعر كيلو الجمبري خلال الأسبوع، نحو 25 جنيهًا، ليتراوح اليوم بين 250 و320 جنيهًا.

    وتراجع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 34 و 40 جنيهًا.

    بينما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 21 و 24 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الفليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و 80 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

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