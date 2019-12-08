بنك البركة يتفاوض على اقتراض 400 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة

كتبت- منال المصري:

قال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، إن البنك يتفاوض حاليا على تمويلات بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، لضخها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الغمراوي، على هامش "الموتمر المصرفي العربي السنوي 2019"، اليوم الأحد، بالقاهرة، أن البنك يدرس حاليا ضخ قروض مشتركة بقيمة 3.5 مليار جنيه في عدة قطاعات أبرزها البترول، والعقارات، على أن يتم ضخها خلال الربع الأول من 2020.

وأشار إلى أن البنك اتفق مع مستشار عالمي لإطلاق أول فرع إلكتروني خلال الربع الأول من 2021، ويستهدف البنك إطلاق 5 فروع إلكترونية خلال 5 سنوات.

وذكر الغمراوي أن عدد فروع البنك بلغ نحو 35 فرعا، ومن المستهدف الوصول بها إلى 50 فرعا خلال 3 سنوات.

وأوضح أن البنك يستهدف نموا في نتائج الأعمال بنسبة تتراوح بين 15 و20% على جميع المستويات خلال عام 2020.